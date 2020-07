Erendira Palma Hernández

Ante los brotes de Covid-19 que se han detectado en la Liga Mx, Juan Dinenno, delantero de Pumas, reconoció que alarmados estamos todos por lo que uno ve y lee del virus, pero en lo personal no tengo miedo , porque confía en el protocolo sanitario que se impuso en los clubes.

Somos una industria, pero tenemos todos los cuidados que muchos otros no. Por la manera en la que hemos trabajando desde el regreso a los entrenamientos, sé que estamos respaldados por un protocolo científico , dijo en videoconferencia.

La situación de este virus a escala global es de alarmarse por lo que se vive, pero remarco: no hay temor. Estamos seguros de todas las medidas de precaución que tomamos y creemos en ellas, nos brindan tranquilidad para enfocarnos en los entrenamientos , aseveró.

Al ser interrogado sobre si la Liga Mx tomó una decisión precipitada al retornar a las canchas cuando la mayor parte del país se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, Dinenno apuntó que los clubes han hecho lo posible para evitar una propagación masiva de la enfermedad.