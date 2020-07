–¿No le parece triste o preocupante que las problemáticas abordadas en las novelas sigan vigentes casi 45 años después?

–Si las historias resisten el paso del tiempo, según los lectores, no me inquieta que el país siga teniendo los mismos demonios o parecidos. Estas novelas han sido una crónica de un México donde el crimen era de Estado; un crimen de arriba hacia abajo, no el cuate que te robaba la bolsa del supermercado con un desarmador: era el sistema, y eso se dice en los libros, y sigue teniendo una vigencia extraña, pero real, espero.

La jubilación

–¿Ya jubiló a Héctor Belascoarán?

–He intentado escribir una novela más de él y no me sale. Me preguntaba por qué no quiere dejarse escribir y me di cuenta de que básicamente es porque no lo veía, no sabía qué edad tenía, no sabía dónde colocarlo si había permanecido anclado en una losa de 40 años y cómo reaccionaría. Lo tengo perdido en una extraña nebulosa. Quizá ahora, con la revivida de esta colección de novelas, haya chance de releerlas, pensarlas y crear una secuela.

Un hecho es que aún no lo doy por retirado. De lo poco que sé de él es que nació el 11 de enero, el mismo día que yo, y le puse esa fecha para que no se me olvidara, además de que comparte conmigo gustos muy raros, como libros, la fascinación por la sección de carnes frías de los supermercados, pasar media hora frente al escaparate de una agencia de viajes viendo ofertas y fumar como chacuaco.

–¿Lo concibió o lo ha usado en algún momento como su alter ego?

–Nunca. Desde el principio guardé distancia de él, para poder contarlo. Una novela policiaca es varias cosas: es una anécdota con mucho gancho, enigma, tensión, pero también una reflexión sobre la sociedad en la que se está produciendo.