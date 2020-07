E

l proceso de selección de los aspirantes a consejeros electorales del INE ha sido azaroso y espinoso. Por momentos ríspido, ya que la lista de 20 finalistas propuestos por el Comité Técnico de Evaluación decepcionó a la mayoría parlamentaria. Las quintetas han sido impugnadas por la bancada del PT y por un número significativo de diputados morenistas. Rechazaron a todos los integrantes y exigieron la reposición total del proceso. Parece que la línea negociadora y moderada de Mario Delgado se impuso, ofreciendo elegir, dentro de las reglas establecidas, a las cuatro mejores propuestas posibles. En ese sentido, el poderoso grupo parlamentario de Morena en la Cámara se entrevistó, ayer martes, sólo con siete aspirantes.

La atmósfera está muy contaminada por posturas radicales, tanto de aquellos que dicen defender la autonomía del INE como morenistas que buscan posicionar sus candidatos afines a la 4T y dar un golpe de timón en el instituto. Con el perfil de los actuales aspirantes parece que dicho proyecto se dificulta. Prevalecen aún los intereses políticos, lamentablemente persiste la lógica de cuotas y se presumen negociaciones subterráneas como factores que imperan en la conformación del próximo Consejo General del INE.

Es lastimoso que no estén los mejores prospectos ni los más aptos. Éstos ni siquiera entraron a las listas y muchos ni atendieron la convocatoria. El INE se ha convertido en coto autorreferencial que se ha distanciado de sus orígenes ciudadanos. Estamos muy lejos de aquel INE con ciudadanos cuyas trayectorias y presencia, imponían respeto y otorgaban legitimidad a una institución que ha venido languideciendo su gravitación. Prevalece la sospecha del juego perverso de las lealtades. Con el perfil de los actuales aspirantes, estarán aquellos que al menos no accedan al juego sucio, sea agrietar el proyecto obradorista, pero tampoco dinamitar al INE, institución que ha venido erosionando su credibilidad y aceptación ciudadana. El consejero de consigna partidaria es el pecado original que hasta ahora había prevalecido, en la vieja cultura del agandalle partidario; sin embargo, restan residuos.

Hasta ahora, la tónica consistía en que el partido mejor posicionado en la elección anterior lleva mano en colocar sus posiciones en los consejos electorales. Es la regla no escrita en la elección de consejeros y en la conformación de los consejos. Pacto entre los partidos. Es un pervertido canon que ha contagiado toda la cultura política electoral. Morena irrumpe en 2018 con más de 30 millones de votos, pero no cuenta con posiciones en el Consejo General ni consejeros en los Oples. Por tanto, según las reglas no escritas, quiere hacer valer su mayoría. Pero la oposición de opinadores, más que los partidos aún aletargados, advierten que, si Morena impone dicha mayoría, estallarían la soberanía e independencia del INE. Y los costos sociales serían catastróficos, así imperaría la imagen dictatorial tanto de la 4T y como la imposición del presidente Andrés Manuel López Obrador.