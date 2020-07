A

los pocos meses de iniciado el actual sexenio empezaron los consejos y hasta exigencias para cambiar o, al menos, modificar la orientación y los contenidos del nuevo modelo.

Infringía las coronadas reglas del mercado, según opinión generalizada en prensa escrita y audiovisual. Cuando el disminuido crecimiento del PIB no respondía a las ideas de la cátedra difusiva y demás organismos de tendencia neoliberal, arreciaron las peticiones de un necesario golpe de timón a la ruta recién adoptada. Poco se tiene que agregar cuando la pandemia se enseñoreó sobre el país y que, tan duramente, nos aqueja. Entonces, a los consejos, peticiones y mandatos de cambio, se añadieron condenas terminales. Todos los puntos del modelo de nada servían y, con indudables certezas, condenaban al país a la catástrofe. Estas críticas ya habían aparecido un tanto antes pero, ahora, se acompañaban con desprecios e insultos al mismo Presidente, su conductor y guía.