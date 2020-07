Carla Humphrey Jordan, ex esposa de Roberto Gil Zuarth –secretario particular de Felipe Calderón en la presidencia, y ex presidente panista en el Senado– se mantuvo como la mejor opción morenista, y Uuc-Kib Espadas, ex diputado perredista, y hombre cercano a Miguel Barbosa Huerta también recibió el favor de Morena. Y de la disputa por el cuarto asiento en el Consejo General, José Martín Fernando Faz Zamora fue el indicado.

La ronda de siete entrevistas en Morena formó parte de un acuerdo interno –así se le hizo saber a este diario desde en entorno de Mario Delgado– entre los grupos parlamentarios en San Lázaro. Después de consultar a Movimiento Ciudadano, PRI y PRD, negaron tal acuerdo. Y más tarde, Morena emitió un comunicado expresando lo siguiente: “En un ejercicio libre, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo un encuentro virtual con un primer grupo de siete aspirantes a ocupar las cuatro vacantes del Consejo General del INE.