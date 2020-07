Martínez reclamó que no se haya tomado en cuenta la opinión de los expertos, sino sólo a un grupo de geólogos que la propia STPS llevó a la Región Carbonífera de Coahuila.

El Presidente ha dejado todo a la Secretaría del Trabajo para que lo resuelva, pero se ha olvidado, no se ha dado cuenta de que ahí están las mismas personas que siempre han laborado para Grupo México; son quienes hicieron estudios hace años y se llegó a la misma conclusión , reprochó.

Por ello, los inconformes no descartan realizar un rescate independiente con apoyo de mineros de la región: queremos que se haga por la bocamina, por la mina original de Pasta de Conchos; es mucho más barato y lleva menos tiempo , aseguró la representante.

Advirtió que no aceptarán que la recuperación de los restos de sus familiares se efectúe como plantea la STPS, y si no se puede hacer de otra manera, preferimos que no se haga, porque tampoco vamos a permitir que siga pasando lo mismo aquí .

Explicó que el plan de la STPS es hacer una rampa nueva; se oye muy simple, pero todos sabemos lo que implica, es hacer una mina nueva, es costosa y lleva mucho tiempo .