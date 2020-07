Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de julio de 2020, p. 11

En México los niños, niñas y adolescentes que tienen a su padre o madre en prisión están invisibilizados , pues no se tiene un registro de cuántos son, dónde están ni quiénes los cuidan, señalaron especialistas. El subsecretario de Control Penitenciario del estado de México, Manuel Palma Rangel, estimó que podrían ser medio millón los menores en esta condición, si se toma como referencia la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la cual arrojó que hay alrededor de 200 mil personas encarceladas, de las cuales 83 por ciento dijo tener por lo menos un hijo.

En el conversatorio digital Niños y niñas con madres y padres privados de la libertad, convocado por la organización Reinserta, Palma Rangel mencionó que en el estado de México desde hace un par de años se ha recabado información sobre los hijos de las personas en prisión, por lo que a la fecha tienen registrados a 22 mil 500 menores.

Añadió que para un infante, el encarcelamiento de un familiar desestructura su vida y de acuerdo con estudios, aproximadamente 30 por ciento caen en las mismas conductas de sus papás .