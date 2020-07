Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de julio de 2020, p. 5

El proceso legal que se sigue a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en calidad de testigo protegido, no sólo permitirá determinar si hubo dinero detrás de la reforma energética, sino conocer el entramado de sobornos que pagó la empresa Odebrecht para obtener contratos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario destacó que a su gobierno le interesa en especial la recuperación del dinero del sobreprecio pagado por la planta de fertilizantes.

Se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares. Esto tiene que devolverse al erario. Por eso yo no veo mal el procedimiento (testigo protegido), que no se aplicaba en México, aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a los de cuello blanco; ya ven que había la diferencia, no se les tocaba, eran como los hijos predilectos del régimen , indicó.

Al agregar sobre el caso Lozoya, el Presidente recordó que en el proceso legal que se sigue contra Odebrecht en Estados Unidos se desprendió el reconocimiento de la empresa brasileña de que en México entregaron sobornos por 10.5 millones de dólares a cambio de contratos que le reportaron utilidades por 40 millones de dólares. Esto no es un secreto, lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto .