Las pruebas se efectuaron en el hospital central del Mindef N. I. Burdenko, con 43 voluntarios, y en la Primera Universidad Médica Moscovita I. M. Sechenova, con igual cantidad de participantes, aclaró el ministerio.

Además de la propuesta de Gamalei y Mindef, el centro de virología y microbiología Vektor también pasó a la segunda fase de las pruebas clínicas de su vacuna en voluntarios, casi a la par de instituto de microbiología de la ciudad de San Petersburgo.

Nuevo descubrimiento sobre inmunidad

Los anticuerpos que el sistema inmunológico desarrolla para combatir al nuevo coronavirus podrían durar sólo unos cuantos meses en personas con enfermedad leve, pero eso no significa que la protección desaparece o que no será posible desarrollar una vacuna efectiva, de acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, publicado el martes en la revista New England Journal of Medicine.

El sistema inmunitario recuerda cómo hacer anticuerpos en caso de ser necesario y otras partes de él pueden lanzar un ataque, se sostiene en el estudio.

Los anticuerpos son proteínas que los glóbulos blancos llamados linfocitos B desarrollan para atrapar al virus y ayudar a eliminarlo. Los primeros son bastante rudimentarios, pero conforme sigue la infección, el sistema inmunológico se va entrenando para enfocar su ataque y desarrollar anticuerpos más precisos.