n un año sombrío para la mayoría de las empresas, un pequeño grupo ha ganado dinero a manos llenas: farmacéuticas impulsadas por su caza de una vacuna Covid-19; firmas de tecnología favorecidas por la tendencia de trabajar desde casa y las compañías que ofrecen servicios a domicilio. La empresa de videoconferencias Zoom ha llegado a simbolizar el auge del home office, se ha convertido en una pieza de uso cotidiano para unir via Internet no sólo a los empleados de las empresas, sino a las familias también. Inclusive ha ganado millares de adeptos en la política y la academia. La aplicación se ha convertido en un nombre familiar en los tiempos que corren. Ya antes había otras que servían los mismos propósitos, como Skype; sin embargo, según los expertos, Zoom funciona sin necesidad de muchos recursos de la red. Ha presentado algunos problemas de seguridad, inclusive algunas empresas prominentes advirtieron a su personal que no lo usara, no obstante, la controversia le hizo poco daño. De acuerdo con cifras recientes, el valor de Zoom alcanza 48 mil millones de dólares. En abril ya tenía 300 millones de usuarios, lo que representa un crecimiento insólito aun en el campo de las comunicaciones digitales, donde suelen ocurrir fenómenos prodigiosos. Por supuesto, su éxito ha llamado la atención y ya salieron al mercado otros servicios parecidos, entre ellos uno desarrollado por Google.

Piden plazo

Tiene sentido la solicitud de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) para que se conceda a sus miembros el diferimiento del pago de la electricidad por seis meses. La petición la recogió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y ofreció analizarla. Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, dijo: Si hay alguna manera de que el gobierno pudiera financiar a la Comisión Federal de Electricidad para que difiriera el pago de sus facturas de luz seis meses, eso nos daría aire para mantener empleos y podernos reactivar . A partir de enero de 2021 podrían pagar en partes lo que se acumuló en los meses que restan de 2020. Sería como un crédito puente de seis meses , añadió. En Canacintra no sólo están inscritas grandes empresas, sino también tortillerias, panaderías y talleres familiares.

