Lejos de impulsar un proceso de reflexión y rectificación de las deficiencias en el actuar de los uniformados, Trump respondió a las multitudinarias protestas que siguieron al homicidio con un despliegue represivo tan desproporcionado que incluso ameritó el deslinde del secretario de la Defensa, Mark Esper. Como era de esperarse, la sordera de la Casa Blanca ante el clamor ciudadano no tuvo más efecto que el de aumentar el malestar social y extender el alcance y la vehemencia de las expresiones de repudio al racismo institucional, exacerbación que a su vez fue respondida por el mandatario con una nueva escalada de descalificaciones, amenazas y violencia represiva.

De persistir el empeño represivo de Trump, se corre el riesgo de una desarticulación institucional muy grave en tanto las autoridades estatales y locales de muchas de las regiones donde se desarrollan las protestas se oponen a las medidas coercitivas dictadas desde Washington. A ese riesgo debe añadirse uno de incluso mayor gravedad: que la presencia de fuerzas militarizadas en las calles derive en nuevas muertes de civiles y detone una rabia social imposible de controlar.

Es cierto que la mala praxis de las corporaciones policiacas no se inició con la presidencia de Trump. En 2016, cuando Barack Obama aún despachaba en la Oficina Oval, la CIDH ya había expresado su profunda preocupación ante un patrón reiterado de impunidad frente a los asesinatos de afrodescendientes a manos de la policía en Estados Unidos, y desde entonces señaló que la inefectividad de la respuesta estatal propicia la repetición crónica de estos crímenes. Más allá del señalamiento de esta instancia multilateral, lo cierto es que Washington se encuentra inmerso en una permanente violencia oficial que tiene su origen en la sistemática sobrestimación del peligro por parte de los agentes del orden, y en la inadmisible tolerancia judicial ante lo que no puede denominarse sino gatillo fácil de los policías: de acuerdo con un estudio conducido por la Universidad de Rutgers, 57 por ciento de las personas muertas a manos de la policía en 2017 no representaban una amenaza con arma de fuego.