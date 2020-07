Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de julio de 2020, p. a12

Saltillo, Coahuila., Sospechoso de asesinato y violación de su hijastra de un año y 10 meses, Sergio Mitre, ex jugador de Saraperos de Saltillo, fue vinculado a proceso e ingresó al área de prisión preventiva del Cereso de esta ciudad este lunes, tras la audiencia en la que se presentaron alegatos de la defensa y la Fiscalía General del Estado.

En esta ocasión siete personas rindieron su testimonio de los hechos registrados el pasado 11 de julio, que condujeron a la muerte de la pequeña Inés, hija de la ex pareja del beisbolista, quien ingresó a un hospital local con varias lesiones que más tarde le causaron la muerte.

Entre los declarantes figuró José Armando Martínez, abuelo de la menor, quien aseguró que elementos de la Agencia de Investigación Criminal torturaron a su hija para que acusara a Mitre por la muerte de la niña, además de cometer violación impropia contra la infante.

Durante la audiencia también se presentó un video con la declaración de Liliana, madre de la pequeña Inés, donde afirma que su hija murió a causa de una caída, y asegura que agentes de la Fiscalía trataron de obligarla a mentir.

Están intentando culpar a Sergio de algo que es totalmente inocente. Usaron una bolsa plástica y me la pusieron en la cabeza, obviamente yo las rompía e incluso mordí una de ellas. Eran cuatro, me decían: maldita perra, púdrete. Me dieron patadas y me pegaron en el estómago , expresó.

Del mismo modo, la propietaria del departamento donde presuntamente ocurrieron los hechos afirmó que hubo irregularidades en la forma en que los agentes ingresaron al domicilio para realizar un cateo.

Por su parte, la defensa insistió en que la menor se cayó por las escaleras y eso le causó una laceración de la arteria renal, misma que le provocó la hemorragia que derivó en su muerte. En la lectura del informe policial, el Ministerio Público dijo que en una entrevista inicial con Liliana, ella indicó que Mitre había regañado a la niña por subirse a una escalera y la había jalado de las piernas y brazos, lo que ocasionó una discusión entre la pareja.