Ante la pandemia de Covid-19 es encomiable que las autoridades sanitarias no tomaran medidas persecutorias contra las personas que permanecían en la calle; al menos la Ciudad de México es un espacio para la autonomía sexual y ciudadana en general , expresa Nayeli García, jefa de redacción de la Revista de la Universidad de México, que dedicó al sexo su número de verano.

También tratamos de llevar al lector a mundos que no necesariamente conociera; por ejemplo, hablar de la diversidad sexual en los animales, en las formas que tienen para reproducirse, su relación con fenómenos importantes para los humanos, como la monogamia o la poligamia y el sexo entre animales del mismo sexo u opuesto .

García menciona que tuvieron cuidado, pues son temas de los cuales es delicado hablar, pero convocamos a una serie de expertos para que pudieran abordarlos , por ejemplo, la crónica bastante descarnada de Wenceslao Bruciaga sobre las orgías gays en el contexto de la cuarentena .

Hay otro texto muy sensible sobre la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual, a cargo de Aranxa Bello, y uno más en torno a una consultoría sicológica de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que da atención a personas pedófilas que no han cometido ningún crimen sexual; es decir, personas que se sienten atraídas por menores pero no quieren llevar a cabo su fantasía .

Agrega que el sexólogo César Galicia “ayudó a definir ‘sexo’ como las prácticas en las que el ser humano y los animales experimentan su sexualidad y también como las características biológicas de los cuerpos a los que se les asigna un sexo”.