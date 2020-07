L

as obras más difíciles de hacer para Francisco Toledo en toda su vida son las que se exhibieron en su última exposición. También fue su producción final de cerámica de alta temperatura en la que empeñó toda su maestría técnica y que montó en el Museo de Arte Moderno en octubre de 2015.

Difíciles más que por la técnica, porque imaginó, mientras elaboraba con las manos las 95 piezas de cerámica, lo que sintieron los jóvenes en la matanza de Ayotzinapa, las víctimas de la guerra contra el narco, los ejecutados en Tlatlaya, los desmembrados en la guerra sucia, la violencia que riega sangre y cosecha calaveras. Figuras que sintetizaban con imágenes poderosas el dolor, el miedo, las distintas formas que adquiere ese sinsentido que es el mal y cuyo único motor es la destrucción.

Contra el mundo erotizado de su gráfica y pintura donde todos los seres se apresuran para cumplir con la ley del instinto, su exposición Duelo no era un mundo paralelo en el conjunto de su obra, sino antagónico. El Thánatos del Eros que había sido su estandarte.

Sin el gozo y la sensualidad que vibran en los colores de sus obras en general, en la cerámica de Duelo, la Muerte de Toledo, a diferencia de la de Posada, no es festiva, no baila, no invita a comérsela en figura de azúcar. Es áspera y oscura, roja y con el filo del hierro para hacer con las orejas cercenadas una pirámide del miedo.

Lo dijo con claridad su amigo Carlos Monsiváis: Francisco Toledo fue autor de su propia tradición. Y mejor aún, fue un inventor de sus propias tradiciones, pues nada de lo que aparece en su obra (cerámica, gráfica, óleo, fotografía, textil, escultura, herrería) había existido antes. Ni las leyendas ni las paradojas del animismo visual.

La primera obra que le permitió darse cuenta de que su mejor lenguaje se basaba en las imágenes fue el dibujo de Benito Juárez, con el que ganó el primer lugar en el concurso organizado en la primaria José María Morelos, de Minatitlán, Veracruz, cuando apenas tenía nueve años. Con ese antecedente no debería sorprendernos que a sus 19 años, Antonio Souza le organizara su primera exposición en la Galería de Artistas Contemporáneos ni que el mismo galerista le consiguiera una exposición individual en el Fort Worth Center de Dallas, Texas.

Más fiel a su instinto que a las tendencias, Toledo nunca se asimiló a sus contemporáneos en la Generación de la Ruptura. Más que romper con la inercia de la Escuela Mexicana de Pintura, pretendía ilustrar mitos y permanecer cerca de su comunidad. Desde entonces está presente esa zoología fantástica tensada por la sexualidad y los rostros de la mujer y el hombre transfigurados por el deseo y sus ondas expansivas.