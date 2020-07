Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 14

La meta final del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) de impulsar a quienes no estudian ni trabajan para que se incorporen al sector laboral no se ha cumplido y no hay cifras claras sobre los objetivos alcanzados hasta ahora, sostuvo Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, AC.

El experto recomendó reformular los alcances del programa, ya que pensar que un millón y medio de beneficiarios pueden encontrar trabajo con JCF es poco realista .

Durante una conferencia de prensa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que 420 mil 741 aprendices han egresado del programa, de los cuales, 22.4 por ciento se quedará a laborar donde se capacitó, está por contratarse o ya tiene otro empleo.

Marcelo Delajara afirmó que la cifra no sería tan mala , pero causa frustración , ya que no se detalla si ya se realizaron las contrataciones o estaban en proceso. Advirtió que, por la emergencia sanitaria, lo más probable es que no se concreten.

Al inicio del presente año, y luego de egresar de Veterinaria, Alejandra L buscó ingresar al programa. La semana pasada fue notificada de que por el momento llegaron al límite de becas del programa y podrá ingresar hasta que se abran nuevos lugares.