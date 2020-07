Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 13

La Comisión Permanente aprobó anoche la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Senado, a partir del 29 de julio y hasta que se concluyan los temas por los que fue convocado, entre ellos modificaciones legales en materia de prisión preventiva oficiosa, derivadas de la reforma al artículo 19 constitucional, una nueva Ley de Salud Mental, cambios a la Ley de Salud, así como nombramientos diplomáticos.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados no habrá periodo extraordinario para discutir las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las relativas a la desaparición de 49 fideicomisos, que propone Morena, ya que no hubo acuerdo entre las fuerzas políticas en San Lázaro y ya no se votó en la Comisión Permanente.

La diputada Dolores Padierna lamentó la mezquindad de la oposición, ya que, dijo, son temas fundamentales que van a tener que esperar a septiembre, cuando llegue el periodo ordinario, donde Morena sí tiene la mayoría necesaria para aprobarlas. Al respecto, la diputada del PRI, Dulce María Sauri, dijo que los dictámenes sobre la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y desaparición de fideicomisos, tenían avances, pero no fueron aceptados por Morena.

Por otra parte, el acuerdo para el extraordinario en el Senado fue aprobado con 31 votos a favor y seis en contra, estos últimos de senadores y diputados del PAN. Los panistas Xóchitl Gálvez y Julen Rementería insistieron, durante el debate, en su petición de establecer el ingreso básico universal, ya que, sostuvieron, el gobierno ha dejado en el desamparo a millones de mexicanos que quedaron sin recursos por la pandemia.