Muñoz Ledo endureció el tono contra el sector duro de la bancada de Morena y fue respaldado por su compañera Lorena Villavicencio, quien consideró un despropósito la carta que los legisladores de su partido enviaron a su coordinador. Que no se descalifique un proceso que pretende golpear a una institución que todos estamos obligados a cuidar, si somos demócratas , enfatizó la diputada.

No somos iguales que los otros partidos, no llegamos para fortalecer esos vicios. Coincido con el Presidente, buscamos gente con vocación y valores democráticos , dijo el diputado Delgado. Planteó que la elección prevista para mañana es una gran oportunidad para fortalecer la autonomía del INE .

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, defendió el proceso de selección de candidatos a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotó que la elección de éstos no será resultado de una cuota o de amigos del partido. En tanto, el legislador morenista Porfirio Muñoz Ledo calificó de golpistas a sus compañeros de bancada que piden rechazar a los 20 finalistas.

Mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia. Eso es lo que son. Y lo han hecho en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder, dicen que como tenemos mayoría podemos hacer lo que queramos. Ojalá la decisión sea por consenso para que no haya tentaciones de golpismo. Están poniendo en riesgo el prestigio democrático que desembocó en Morena, pero no lo lograrán.

Agregó que si la idea era un régimen autocrático, era preferible una revolución. ¡Qué bonito descubrimiento! Es grave, es penoso. Pero no es banal, es una tendencia autocrática porque tienen la idea de que el gobierno quiere ser autocrático. Interpretan mal al Presidente, lo rebajan como político. Andrés Manuel (López Obrador) es demócrata y nosotros somos garantes de ese espíritu , señaló.

En conferencia desde Coahuila, Alfonso Ramírez Cuéllar apuntó: “Lo que no queremos es que digan ‘uno para Morena, otro para el PRI, otro para el PAN’. Ya no queremos que se sigan eligiendo como anteriormente se hacía”.