Al avalar el trato que se otorga al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, similar al de testigo protegido, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no sólo se debe buscar tener a alguien en la cárcel, sino conocer el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco. Lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes , por eso sugirió que se proteja su salud y su integridad.

López Obrador estimó que lo importante es que todos sepamos cómo eran estas transas, para decirlo de manera coloquial, cómo es que transaban, porque la gente imagina, pero no hay detalles de la red de componendas y complicidades en el periodo neoliberal . Las bandas de criminales no sólo operan en el crimen organizado, también en delitos de cuello blanco.

–¿Valdrá la pena, entonces, los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer?

–Vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificarla, a limpiar de corrupción a México porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres, a cinco, a 10, a 20, a mil personas; no sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos, nada de que el que no transa, no avanza. Vamos al carajo con todo eso.

Sobre la selección de consejeros del INE, estimó que deben elegirse personas con “vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo, que se repartían los partidos los cargos, hacían sus enjuagues y al final era una representación partidista.