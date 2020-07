Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 11

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, lamentó que México sea el único país de los más de nueve donde hubo corrupción por la constructora Odebrecht y sólo hay un detenido, mientras en otros incluso varios participantes ya han sido sentenciados

Sin embargo, dijo que existe la posibilidad de saber quiénes estuvieron involucrados en el que denominó ejemplo emblemático .

De los países donde se inició esta investigación en el nuestro no sólo no hay nadie detenido, salvo Emilio Lozoya y que tiene varios días de haber llegado en calidad de detenido y eventualmente como testigo colaborador, según informa la Fiscalía General de la República, sino que en este momento no hay más implicados.

Analizó la figura jurídica de testigo colaborador –a la que podría acogerse Lozoya– como la de aquella persona que voluntariamente acepta ayudar a las autoridades para indagar a otros participantes en hechos delictivos con datos específicos.

Esa acción permitiría al imputado disminuir la pena que le correspondiera y, al mismo tiempo, de la información proporcionada, ayudar a esclarecer los hechos.