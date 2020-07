Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 8

Un grupo de mujeres protestó frente a Palacio Nacional en contra de los feminicidios y en apoyo al plantón de familiares de víctimas que demandan reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de la protesta, manifestantes encapuchadas hicieron pintas en las paredes del recinto, rompieron vidrios de las ventanas y vandalizaron un puesto de periódicos cercano. Si no hay solución seguiremos en plantón , ¿A cómo el cachito de justicia? y México feminicida fueron algunas de las consignas plasmadas.