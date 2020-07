De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 8

La llamada verdad histórica por el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa se ha venido desmoronando . Hoy hay mayores pruebas contra la versión oficial presentada en el sexenio pasado en torno a la desaparición de los 43 normalistas, enfatizó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Durante muchos años quisieron crear la falsa idea de que se tenía un resultado en las investigaciones para esclarecer este caso. Pero la verdad es que se ha venido desmoronando la hipótesis de la mal llamada verdad histórica. Tenemos cada día evidencias más sólidas de que la situación no fue como la relataron, que no han sido castigados de manera puntual muchos de los autores materiales ni los responsables de haber fabricado una verdad histórica que no se corresponde con los hechos .

En una entrevista con el periodista Jenaro Villamil para el Sistema Público de Radiodifusión, Encinas –quien preside la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa– indicó que como parte de los nuevos trabajos se han considerado otras diligencias que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en su momento no dimensionó.

Como las primeras indagatorias que hizo la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que abarcaron los 10 días después de los hechos y que no fueron tomadas en cuenta en la investigación de la PGR.