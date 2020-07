Pese a que en Estados Unidos hay tres veces más casos de coronavirus que en México, Trump cuestionó en una entrevista para la cadena Fox News: ¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? .

El Presidente fue cuestionado ayer sobre los dichos del estadunidense, ante lo cual expresó que respeta su punto de vista, aunque no lo comparte.

Al recordar que recientemente realizó una visita a la Casa Blanca –donde se reunió con el republicano–, el Presidente insistió: no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar, como se dice coloquialmente .