Números del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia han dejado un saldo de un millón 113 mil 677 empleos formales perdidos al primer semestre de 2020.

Estimaciones de organismos nacionales e internacionales indican que en México un trabajador se retirará en promedio con 30 por ciento de su último salario. Es decir, alguien con un salario de 10 mil pesos, en el mejor de los casos, afrontará su vejez con únicamente 3 mil mensuales.

En semanas recientes han surgido iniciativas para facilitar que las personas accedan a sus recursos para el retiro, lo que ha sido criticado por especialistas, pues consideran que en lugar de provocar que ante la emergencia los mexicanos usen dinero destinado para su retiro, el gobierno debería brindar apoyos sociales.

Para el especialista del CEEY, el panorama pensionario del país ya era desalentador y ahora es más, por lo que el gobierno se debe enfocar en desarrollar una reforma pensionaria que disminuya las semanas de cotización para acceder a una pensión y en una hacendaria que le permita intervenir en política social.