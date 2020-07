Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 5

El pianista, compositor y docente mexicano de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, José Luis Hurtado (San Luis Potosí, 1975) es uno de los ganadores de la prestigiosa beca que este año otorga la Fundación Guggenheim, considerada una de las distinciones más importantes en el ámbito artístico, científico y académico.

En entrevista con La Jornada, el músico conversó sobre su trabajo creativo de compositor de música contemporánea, así como del proyecto musical-pedagógico que desarrollará con el apoyo de la reconocida fundación.

Con casi 20 años de radicar en Estados Unidos, primero en Boston y luego en Nuevo México, Hurtado explicó que como compositor de música contemporánea, me gusta tomar riesgos; soy un músico que responde a las sonoridades de su tiempo, siempre en busca de algo que me sorprenda y que no haya escuchado antes. Siempre busco algo que no sea predecible, novedoso, que me ofrezca respuestas .

Mi música, agrega Hurtado, está diseñada de tal manera que, cada vez que se interpreta, invita al artista a que tome ciertas decisiones, que incluso pueda cambiar la trayectoria de la obra, al tiempo que la misma pieza mantenga su identidad .

He compuesto cientos de obras desde los 17 años , dice Hurtado; “sin embargo, mi catálogo oficial registra unas 25 partituras. Eso es así porque mis obras más antiguas van siendo desplazadas por mis intereses musicales más recientes; es decir, el compositor que era hace 20 años es diferente al que soy ahora.

Eso no quiere decir que yo sea otra persona , explicó. Mis búsquedas musicales siempre han sido las mismas, pero mis encuentros son diferentes , destacó.