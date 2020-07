Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 4

El miedo es parte de la humanidad, por eso resulta una falta de tino calificar de ignorantes las expresiones religiosas exacerbadas, que son una respuesta natural ante el temor que ocasionan, por ejemplo, las pandemias, considera la historiadora Denise Fallena Montaño.

En entrevista con La Jornada, la especialista explica que durante la Edad Media se convivía con la muerte en todo momento, pero cuando se desataron las grandes epidemias y las poblaciones se toparon con que no había manera de curarse, “regresaron a los dioses de la antigüedad clásica. Cuando hay algo que no puedes comprender y que está más allá de tus posibilidades resolver, le rezas a quien sea y haces lo que sea para tratar de sobrevivir.

Es así como surgieron santos especializados en curar pandemias, por ejemplo, San Sebastián, cuyo culto fue incluso traído a la Nueva España. En el oriente de Europa fue San Demetrio el protector de Grecia y el imperio Bizantino.

Alrededor del año 418, las reliquias de San Demetrio fueron depositadas en la iglesia de Tesalónica; desde entonces, esa ciudad griega se convirtió en el gran centro de su culto. Los creyentes acudían en grandes multitudes al santuario, pues, dicen las fuentes antiguas, de las reliquias fluía una aromática y milagrosa mirra, la cual, por su composición, no es agua, es más espesa y no se parece a ninguna sustancia conocida por nosotros. Es sumamente aromática, no sólo de lo que conocemos como artificial, sino en relación con todo lo creado por Dios .

El escritor estadunidense Harry Turtledove, estudioso de la historia bizantina, publicó en 1997 la novela fantástica Tesalónica, inspirada en los milagros de San Demetrio.

Mientras San Sebastián fue un oficial romano que sufrió martirio en tiempos del emperador Diocleciano por defender su fe cristiana. Se le condenó a morir flechado, pero sobrevivió al tormento, así que se le decapitó.

En el siglo VI, durante una epidemia, supuestamente de malaria, se hallaron unos restos en la ciudad italiana de Pavía que se atribuyeron al santo; los trasladaron a un templo y se dice que la enfermedad cesó milagrosamente en ese lugar en ese mismo instante. Desde entonces, San Sebastián gozó de gran popularidad en Italia (ampliamente representado en el arte) y, por extensión, en toda Europa, pues se le invocaba para terminar con las diversas plagas que siguieron ocurriendo.