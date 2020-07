L

a corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder y realizan mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política sería el de transparencia (Wikipedia).

Desde su largo tiempo en la oposición, y no sólo ya en la candidatura a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) situó la batalla a la corrupción como uno de sus objetivos renovadores principales. No sólo por razones morales , sino porque la corrupción resultaba uno de los obstáculos más importantes al desarrollo económico del país y, sobre todo, al desarrollo económico igualitario , es decir, la corrupción era vista justamente como uno de los factores que frenaban el desarrollo económico y social y, por supuesto, las aspiraciones a la justicia social que han tenido los mexicanos durante varias décadas, en las cuales prácticamente no se había avanzado en este terreno, sino, al contrario, retrocediéndose lamentablemente hasta llegar a situaciones insostenibles, dramáticas en muchos aspectos.

Esta batalla contra la corrupción –anunció AMLO en sus primeras palabras al frente del Poder Ejecutivo– erradicar la corrupción será la misión principal de mi gobierno . Sería demasiado prolijo intentar resumir las acciones anticorrupción de la administración de AMLO hasta la fecha, pero, por supuesto, no podemos dejar de referirnos al caso de Emilio Lozoya, que hoy ocupa una parte muy importante de los espacios informativos del país.

Como se recordará, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, después de un año de desaparecido, fue aprendido por las autoridades españolas en la región de Málaga, y sometido de inmediato a un proceso de extradicción que había sido promovido por México, con la modalidad de que el incriminado aceptó de inmediato su extradicción a nuestro país. Con posterioridad ha quedado enteramente claro que, digamos, la fácil aceptación de Lozoya de su extradición a México fue presidida por una negociación entre la Fiscalía General de la República y el propio Lozoya, a fin de que el acusado pudiera gozar en México de un trato especial en el juicio, a cambio de que describiera, con la mayor precisión posible –creo entenderlo así–, no sólo su participación en actos fraudulentos relacionados con Pemex, sino hasta donde sea posible la descripción estructural de una serie de delitos que hace muchos años se cometen en las esferas públicas de México.