Ante esto, la empresa promovió un amparo, no sólo contra el acto de autoridad, sino también contra los artículos de la Ley Federal de Competencia Económica en los que se sustentó la investigación en su contra.

En primera y segunda instancias, la solicitud de amparo de esta firma, propiedad de Francisco Pérez Fayad, fue desechada; sin embargo, como en su demanda abordó temas como los derechos a la no autoincriminación, de audiencia y a una defensa adecuada, el caso llegó hasta la Corte.