Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 20 de julio de 2020, p. 9

Por primera vez la industria farmacéutica del país suscribió un pronunciamiento conjunto dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual señaló que el desabasto de medicamentos que existe en el sistema nacional de salud se debe a la falta de planeación y transparencia en la adquisición durante el último año y medio, pero no porque en el país no se produzcan y dijo que las compras discrecionales en el extranjero no resuelven por sí mismas el problema de abasto .

El martes pasado López Obrador anunció que las compras de medicamentos se harán en el exterior ante la corrupción que había en la compraventa en el país en el pasado y advirtió que no vamos a ser rehenes de grupos que lucraban . Se trata de la adquisición por alrededor de 60 mil millones de pesos, 80 por ciento de los medicamentos que requiere el sistema de salud, informó ese día el secretario de Salud, Jorge Alcocer.