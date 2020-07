E

scenas, declaraciones y órdenes recientes provocan traer a la memoria tantas películas, libros de historia, ensayos, testimonios que documentan los peligros y horrores del fin de las libertades y derechos civiles en tantos países a lo largo del último siglo. Muchas se autojustificaron al hablar de la amenaza del caos , con frecuencia proveniente del extranjero , y de la urgencia de restaurar la ley y el orden en defensa de la patria . Al tomar el poder, toda señal de disidencia era considerada una amenaza al pueblo y traición . Tropas de asalto y policía secreta secuestraban a los que se atrevían a desobedecer, se exigía la presentación de papeles de identificación , se elaboraron bancos de datos sobre todo sospechoso, se atacaba a los medios y se construían campos de concentración.

Hoy día, esas escenas se repiten en otro país. Sólo en los últimos días, fuerzas federales en uniforme de camuflaje circulando en camionetas no identificadas de repente aparecen en las calles de una ciudad y secuestran a manifestantes jóvenes; después de horas los dejan salir sin presentar cargos. Las madres de algunos de ellos salen a protestar coreando: dejen en paz a nuestros hijos ; la fuerzas federales responden con gas lacrimógeno. Esto se repite durante días, a pesar de denuncias de la ilegalidad de tales operaciones. Una líder del partido opositor expresó su alarma: las “tropas de asalto no identificadas, vehículos no marcados, secuestros de manifestantes… estas no son acciones de una república democrática”.

El líder de tal país insiste en que está ordenando estos operativos para salvar al país contra fuerzas que promueven la anarquía y advierte que no se tolerará el desorden en las ciudades del país.

El régimen en el poder ha acusado que a su oposición política de cometer traición ; y afirma que existe una amenaza de la izquierda radical que busca destruir a nuestro país (eso se repite cada día), y declara a todos los medios de comunicación no alineados a él enemigos del pueblo .