l escritor Enrique Krauze, al deslizar recientemente estas líneas en Twitter: el gobernador @Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno y pasó a la historia por resistir , mostró la crisis que están viviendo los pensadores del viejo régimen. Al perder el mecenazgo del gobierno federal, y del Presidente en particular, han tenido que buscar clientela de medio pelo. Se acabaron los recursos para los seminarios, las asesorías, las publicaciones, los viajes al extranjero, los centros de estudios tipo Fox. Para su mayor infortunio, al cierre de la llave de los recursos federales, ha venido a sumarse la pandemia, que diezmó el patrocinio de los grandes empresarios. Algunos han perdido el filón de los contratos de Pemex, como en el caso de Jesús Reyes Heroles. Una treintena de ellos han salido a la luz pública a protestar. En su carta dicen que, aun cuando el triunfo del Presidente fue inequívoco, ha ido concentrando el poder en sus manos. Invocando una supuesta cuarta transformación menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política .