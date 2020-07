Critica el manejo económico de la pandemia en GB

l jefe del Consejo Científico del Reino Unido, Patrick Vallance, solicitó a la Academia de Ciencias Médicas un análisis sobre los posibles contagios del Covid-19 en los próximos meses. En el reporte, dado a conocer por la Escuela Imperial de Londres, se refiere que a fines de año y en enero y febrero del próximo sobrevendrá en Gran Bretaña una segunda ola que podría llegar a ser más del doble que la primera y tendrá como resultado, en el peor escenario, 119 mil muertos y millones de infectados. Es por ello que se consideran urgentes la organización de campañas de información y poner en práctica todas las medidas de sanidad recomendadas en lo individual y lo colectivo.

El problema se incrementará en invierno por la típica epidemia de gripe y de otras enfermedades pulmonares o del corazón. Frente a este informe, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, declaró que en noviembre de este año se dará la orden de abrir todas la actividades económicas. Esta es una muestra muy clara de que el poder político está fuertemente presionado por los grandes grupos económicos mediante un cálculo en el que no figura la salvación de vidas humanas.

Gabriel Vargas Lozano, profesor de filosofía

Brinda consejo para la vida

Si... / para nacer no te pidieron permiso / y para morir no te preguntan si quieres / Si el planeta gira sin consultarte / Y el Sol calienta sin ti / Si no decidiste ser hombre o mujer / Y tu corazón late cuidando tu sueño / Si tus pulmones respiran sin preguntarte / Y tus ojos miran aunque estés dormido / Si el pájaro canta aunque no lo escuches / Y la flor abre aunque no la veas / Si la lluvia llueve aunque no te mojes / Y el río llega sin consultar por dónde / Y la vida sigue aunque tú no estés / ¡Relájate! / Haz lo que está en tus manos / Y deja lo demás a quien corresponde / ¡Acomódate en Dios! / Así me lo dijo la noche / Cuando amanecía.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Expone problemas con su pensión para adulto mayor

Hago un llamado de auxilio a la Secretaría de Bienestar y espero sea entendido mi problema por personas en las que esté que en sus manos la solución del mismo.

En marzo de 2019 di mis datos para hacerme acreedora a una pensión para adultos mayores. A los pocos días me entregaron varios documentos, entre ellos mi NIP y una tarjeta de Banco Azteca. En abril me presenté a la referida empresa bancaria para activar mi tarjeta y cobrar mi pensión.

Como mi nombre no aparecía en pantalla, seguí insistiendo por varios meses sin resultados positivos. Después de un tiempo me dirigí a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y no obtuve respuesta.

Por último, me presenté a las oficinas de la Secretaría del Bienestar de Iguala, Guerrero, y hasta me dicen que espere o que vuelva a solicitar la pensión.