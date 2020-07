No es discutir si el PIB trae o no felicidad. Lo que debemos hacer es entender, es decir, analizar por qué está pasando tal cosa y cuáles son las restricciones a las que se enfrentan las personas, de tal modo que se entienda el comportamiento en los aspectos que las influencian , explicó.

Para él, entender a las personas permitirá crear políticas públicas a la medida, lo que a su vez elevará la confianza entre los mexicanos y la que tienen hacia el gobierno, lo que automáticamente se traducirá en más consumo e inversión, impulsando el crecimiento económico.

Por ejemplo, si yo confío en la gente voy a salir más al parque, y ahí tal vez compre más cosas, pero si tengo miedo, no saldré y no gastaré. Si tengo confianza en que me van a pagar un producto que vale la pena, me esforzaré por innovar y eso ayudará al desarrollo del país. La confianza entre mexicanos es muy importante, pero eso no cambiara solo. Se trata de un trabajo conjunto , detalló.

En el tema de la falta de confianza, comentó, la corrupción juega un papel fundamental, pues al creer que se está en un ambiente corrupto se desconfía de todo, lo que no sólo paraliza grandes inversiones, sino también el consumo de millones de personas.

La corrupción está relacionada con la confianza. El problema es que si creemos que estamos en un ambiente corrupto, desconfiamos de todo. No importa que yo sea incorruptible. Como vivo en una sociedad corrupta, otros piensan que yo también lo soy. Eso provoca que haya menos confianza y menos intercambio económico , apuntó.

En este sentido, Campos celebró los esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de mandar mensajes de que se está trabajando en erradicar la corrupción; no obstante, agregó, es demasiado pronto para saber si se está haciendo de manera adecuada para cambiar la percepción de la población y aumentar la confianza.