E

l mayor resultado en la producción de la industria automotriz en México fue el de la fabricación de automóviles eléctricos. Pero en cuanto a la producción de diversos artículos los resultados han ido a la baja. Sin embargo, si las empresas extranjeras cumplen con el pago de sus impuestos a los dividendos reajustados en este gobierno, de forma justa, el impacto del deterioro de la economía sobre la industria automotriz de autos eléctricos, será menor.

El impacto de la inmovilización del comercio que ocasionó y sigue provocando la pandemia del Covid-19, se refleja en lo inmediato en la baja de ingresos, en lo próximo, será una caída de lo que se conoce como inversión extranjera directa (IED). Analistas sobre finanzas de organizaciones económicas y de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía informan que la caída mundial fue entre 25 y 30 por ciento.

En comparación con otras áreas, en América Latina y el Caribe, el crecimiento no ha sido el mejor. La población crece, pero no su economía y, sobre todo, la percepción per cápita se queda muy atrás con relación a la de las naciones industrializadas.

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que el producto interno bruto (PIB) en América Latina es tan bajo como en la década de los 60. Indica que en comparación con el de Estados Unidos, nuestra región alcanza únicamente 20 por ciento con respecto al de ese país.

Por ejemplo, en cuanto a Asia emergente, a partir de la década de los 60, el aumento del PIB es con una tendencia ascendente y, hasta 2018, llega prácticamente a 60 por ciento en comparación a Estados Unidos y otras economías avanzadas.

En el caso de India, para seguir comparando a nuestra región, la cifra del PIB, hasta marzo de 2020, fue de 653 mil 532 millones de euros. Gracias a este ascenso, hoy este país asiático ocupa el cuarto lugar en el listado mundial del producto interno bruto.

Respecto de China, no obstante ser eventualmente la primera economía mundial, durante el primer trimestre de 2020 bajó su PIB -9.8 por ciento. Esta tasa es 113 décimas inferior a la del trimestre anterior, cuando fue de 1.5 por ciento . Pero, en el segundo trimestre su crecimiento fue de 3.2 por ciento.

El país asiático, uno de los más afectados por el impacto del Covid-19, continúa adelante con la fabricación de automóviles eléctricos y trenes de alta velocidad. Incluso, ha aumentado en 3 por ciento la venta de vehículos eléctricos después de la pandemia. Se estima que hasta la fecha la cantidad de unidades vendidas es de 1.2 millones.