Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 19 de julio de 2020, p. 15

La pandemia del Covid-19 ha dejado relegadas diversas campañas prioritarias en materia de salud, entre ellas la detección oportuna de cáncer en niños. Además, podría haber retrasos en diagnósticos , por confundir síntomas con los de coronavirus e incluso se pospuso la consulta médica por el confinamiento, plantearon expertos en el Coffee Hour virtual convocado por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc).

Todas las campañas prioritarias como la vacunación, obesidad y detección oportuna de cáncer se han visto relegadas, incluso la vacunación a niños ha bajado más de 50 por ciento, cuando México es un país con buena capacidad en ese sentido. Hemos tenido cierto descuido en las políticas de salud, pero por esta misma razón, lo primero es no exponernos, y después lo demás , planteó Marta Zapata Tarrés, oncóloga pediatra y presidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica.

Añadió que la situación actual a lo mejor se puede prestar a retrasos en algunos diagnósticos , lo cual se podrá saber después del brote de coronavirus en el país.