Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 19 de julio de 2020, p. 11

Frente a la posibilidad de que en las elecciones de 2021 continúe la pandemia del Covid-19, los aspirantes finalistas a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se manifestaron contra su eventual cancelación y consideraron necesario establecer medidas que garanticen la salud de funcionarios de casilla y ciudadanos, como que la votación se pueda efectuar en dos o tres días y establecer el sufragio electrónico o por Internet.

Integrantes de las dos quintetas de hombres que el Comité Técni­co de Evaluación (CTE) entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para elegir a quienes ocuparán los cuatro espacios vacíos del Consejo General del INE, se pronunciaron a favor de profundizar en la fiscalización de los partidos políticos.

Al ser entrevistado por el comité, Uuc-Kib Espadas Ancona, ex diputado federal del PRD, puntualizó que no milita en ese partido de tiempo atrás y si sintiera afinidad por esa u otra fuerza política, no estaría buscando ser consejero.

Sobre la contingencia sanitaria y los comicios, se manifestó por explorar medidas que garanticen la salud de los asistentes a las urnas, como la instalación de más casillas, pero puso en duda que se pueda utilizar el voto electrónico, porque para una parte de la población inspira desconfianza.

Yuri Beltrán, consejero de la Ciudad de México, dijo que el INE tiene demasiada carga de trabajo sobre fiscalización y por ello no está logrando sacar este tema. Se pudo apoyar en los organismos públicos locales, pero no lo ha hecho y eso hace que tenga una sobrecarga, puntualizó en la entrevista.