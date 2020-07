Roberto González Villarreal, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco, destacó que en la educación superior también existe mucha incertidumbre. Al igual que en otros niveles educativos, en las aulas universitarias hay una enorme interacción y mayor autonomía en la movilidad de los estudiantes, quienes en muchos casos deben cubrir trayectos hasta de dos horas para llegar a sus campus, por lo que no basta con tener medidas de control de acceso, registro de temperatura y uso de gel antibacterial. Se necesita una transformación de fondo, que impone nuevos desafíos .

En entrevista con este medio indicó que no sólo se deben alcanzar las condiciones de seguridad epidemiológica establecidas por la SEP, –no habrá retorno a las aulas hasta estar en color verde del semáforo de riesgo– y establecer nuevos protocolos en los planteles. Lo central es analizar qué contenidos debe enseñar la escuela en este contexto, qué puede resultar más significativo para nuestros alumnos y cómo vamos a enfrentar estos nuevos desafíos. La epidemia nos cambió a todos, y también a la escuela .

En todos los niveles educativos, indicaron, enfrentan el mismo problema, no es sólo el deterioro de la infraestructura y si hay o no agua, también cuenta la movilidad de alumnos y docentes, y todas las interacciones que se realizan como parte de una comunidad escolar .

Explicó que tras aplicar una encuesta a alumnos de la UPN-Ajusco, detectaron que muchos estudiantes ven a sus universidades como una segunda casa, donde es posible el acceso no sólo al aprendizaje, también a herramientas básicas como computadoras, libros e incluso alimentación.

Muchos jóvenes ven a la universidad como espacio de protección, de escape a la violencia que viven en casa, y al acceso a servicios esenciales, como el Internet, pese a que la red en los campus universitarios aún es muy deficiente.