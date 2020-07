Fernando Camacho Servín

Perder el empleo, dijo en alguna ocasión el Nobel portugués José Saramago, es uno de los principales miedos de la gente, porque cuando eso ocurre, no sólo se dificulta nuestra propia capacidad de intervención en la vida , sino porque también implica perder algo de nosotros mismos: somos lo que hacemos y lo que una persona hace es parte de su identidad .

De la mano de la pandemia de Covid-19, este temor se cristalizó para cientos de miles de personas en México. Según datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizadas al 30 de junio, en la primera mitad del año se han perdido 921 mil 583 puestos de trabajo en el país, de los cuales 73 por ciento eran permanentes.

Para Ishell Cabrera, nutrióloga de profesión, el coronavirus significó el término de los contratos que por cuatro años tuvo en una dependencia de gobierno. Con ellos, se fue también la estabilidad que había logrado, sus aportaciones a la economía familiar y hasta sus planes para dedicarse a una de sus pasiones: el canto.

Estaba a un día de hacer mi debut profesional y la fecha se pospuso. Nos regresamos a Tampico, donde trabaja mi marido, y yo me quedé en el limbo, dedicándome nada más a mi casa. Ha sido durísimo para mí porque yo estaba acostumbrada a ganar mi dinero. Me gusta aportar algo a la casa y no cargarle todo a mi esposo, y me entró una depresión tremenda porque sientes mucha impotencia , cuenta.

Para salir del bache emocional y económico, Ishell está retomando su carrera como nutrióloga con consultas vía online –algo que nunca pensó hacer– y aprovecha sus momentos de introspección para valorar lo que sí tiene. “Han sido horas de llorar y llorar, pero esto te hace reflexionar, ensimismarte y pensar: ‘uno haciendo planes y la vida te cambia en un segundo’”.

Golpe anímico

Así le ocurrió también a Miguel Ángel Lona, maestro de inglés desde hace dos décadas. A mediados del año pasado, perdió su trabajo en una universidad pública, y justo cuando en febrero de 2020 empezaba a despegar su proyecto de dar clases por su cuenta, la pandemia hizo que sus alumnos dejaran en pausa los cursos por tiempo indefinido.

“Todo se vino abajo otra vez: perdí mis clases y mis ingresos bajaron entre 40 y 50 por ciento, porque algunos de mis alumnos se quedaron sin trabajo o tuvieron que reducir gastos. Moralmente me llegué a bajonear mucho. Trataba de verlo en perspectiva y decía ‘tengo más tiempo para mí y para mi hijo’, pero el dinero es importante, empecé a hacer cuentas y me preocupé bastante”, dice.