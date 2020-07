Es una situación complicada, tanto para la Comisión Reguladora de Energía como para el Centro Nacional de Control de Energía, mantener las cosas como están. Necesariamente debemos tener reglas claras, proponer cambios en materia de uso de energías renovables. Insisto, no estamos en contra de las renovables. Son necesarias, pero debemos tener claras las reglas de participación, de inversión nacional y extranjera. Mientras no sea así y tengamos que ir a acuerdos administrativos, se manda un mensaje equivocado , subraya.

En ese sentido, dice, la nueva administración no está en contra de las energías renovables, mucho menos la CFE. Lo que decimos es: vamos a aclarar las cosas para ver cómo funcionará la situación para privados y la empresa productiva .

El consejero aclara que frente a todas las complicaciones que actualmente se enfrentan, las cuales son herencia de administraciones pasadas, la CFE no está lista para encarar la transición energética que viene a escala mundial, por lo que ha emprendido un proyecto con el que busca mantener su solidez financiera y competitiva frente a la iniciativa privada.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no está en contra de la transición energética ni de usar energías limpias. Lo que pide es piso parejo para que tanto la iniciativa privada como la empresa productiva del Estado tengan la misma capacidad para realizar inversiones y tener precios competitivos en el mercado, asegura Héctor Sánchez López, consejero independiente en el consejo de administración de la compañía.

Lo más sano, propone, es que se efectúen algunos cambios que permitan a la CFE fijar reglas para que exista competencia entre todos los participantes, pues actualmente hay favoritismo para un lado. Casi regalamos la transmisión y distribución, no hay alientos en bonos verdes . Esa situación, considera, no se puede entender , por lo cual es necesario adecuar las políticas actuales.

Se deben efectuar reformas legales para que todos los inversionistas sepan a qué y cómo vienen a invertir. Las reglas que podemos proponer son varias. Tenemos una ley en la que se garantiza inversión extranjera o nacional al sector energético, una norma ecológica que cuida el ambiente. Esos son los pilares, pero falta también dar mayor participación social. Además, buscar la igualdad de participación.

Menciona que es necesario asociar a los pueblos en los proyectos de energías renovables, con el fin de que todos se vean beneficiados.

Es indispensable, precisa, que los privados paguen su transmisión y distribución, y que no haya simulaciones en productos y participación de socios comerciales.

Hay empresas como Oxxo y Bimbo que no pagan derechos, y la CFE debe cargar con todos los gastos. Se tienen que hacer las cosas transparentes. Aparentemente, la comisión hace todo mal. Según teníamos utilidades por 25 mil millones de pesos, pero no consideraron que se reciben 75 mil millones en subsidios para pequeños consumidores. Realmente, la CFE carga con todo. Grandes proyectos no surtirán a pueblos en la sierra o a pequeños comercios. Somos nosotros. Ahí es donde tenemos que buscar la equidad de participación.

Los proyectos más viables en materia de energías renovables para la CFE, detalla, son los hidroeléctricos y geotérmicos, es decir, aquellos que tienen la capacidad de distribuir de manera constante y no de forma intermitente, mismas que beneficien al sistema eléctrico nacional.