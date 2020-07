De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de julio de 2020, p. a11

Julio César Chávez, hijo de la leyenda del boxeo, calificó de injusta la suspensión indefinida que le impuso la víspera la Comisión de Nevada por supuestamente haber evadido una prueba antidopaje previo a su pelea ante Daniel Jacobs, en la que perdió. “Fue algo injusto completamente. Yo me hice los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio, no sé cómo sabían que estaba en Tijuana, y no me enseña-ron el contrato y fue por el cual se hizo la difamación. Me trajeron en ese lío hasta cinco días antes de mi pelea, decían que no iba a boxear, pero he estado al 100 por ciento”, aseguró el púgil en una entrevista en Youtube.