Domingo 19 de julio de 2020, p. a10

Madrid. Autoridades en Navarra, España, realizan una investigación por la convocatoria en redes sociales de un partido de futbol entre personas infectadas y no contagiadas de Covid-19. El encuentro se realizaría el lunes 20 de julio en el barrio pamplonés de Mendillorri, pero se prevé que ya no se haga, puesto que podrían ser arrestados todos los involucrados. Para no llegar a ese extremo, la policía local lanzó un comunicado pidiendo que se apeguen a lo que mandan las autoridades sanitarias.