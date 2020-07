El plantel dirigido por Aguirre, que parecía sentenciado hace tan sólo cuatro jornadas, llega embalado al encuentro contra los madridistas después de sumar 10 puntos de los últimos 12 posibles, pero aun así no depende de sí mismo. En el cierre de la temporada, el Leganés tiene 35 unidades, una menos que el Celta, el cual también está al borde de la salvación y lleva ventaja por diferencia de goles. El equipo del Vasco necesita ganar y que los gallegos no saquen los tres puntos de su visita al Español, último en la tabla y descendido desde hace varias jornadas.

Intentaremos hacer lo que está en nuestra mano: ganar y esperar al otro resultado , dijo Aguirre, quien ha mantenido al Leganés con una oportunidad de quedarse en la Liga pese a haber perdido a sus dos principales delanteros en traspasos durante la temporada.

Es lo único que nos vale, y esperaremos que el otro resultado nos favorezca. Pero si no haces lo tuyo, no puedes esperar que nadie lo haga por ti. Lamentablemente, no dependemos de nosotros y algo habremos hecho mal. Yo confío siempre en el futbol y en su esencia , apuntó.

El técnico mexicano tiene las bajas seguras del lesionado Guido Carrillo y el sancionado Rubén Pérez, así como varios jugadores cuya participación es dudosa, caso de Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues o Szymanowski.

El Leganés nunca ha ganado en la Liga al Real Madrid –sí en Copa del Rey– y está obligado a romper esa tendencia si quiere optar a un quinto año seguido en la máxima categoría.

En tanto, el Barcelona visitará al Alavés con el técnico Quique Setién bajo enormes presiones para componer a su equipo antes de recibir al Nápoles el 8 de agosto en la Champions, tras haber dejado escapar el campeonato español.