a teoría del conflicto desaconseja lo que ahora está decidiendo el rector de la UAM: después de casi cuatro meses de confinamiento, bajo amenaza de peligrosa enfermedad, con desencuentros domésticos, clases a distancia que nunca lo fueron realmente, someter a 50 mil jóvenes a un examen virtual donde sólo poco más de uno de cada 10 será admitido, donde tendrán un minuto y medio para contestar cada pregunta (120), tres tensas horas, máquinas que se traban, conexión inestable, software desconocido, cámara vigilando, espacios pequeños o ruidosos cibercafés, padres ansiosos, perros ladrando, hermanos menores. Y con preguntas-acertijo: Epígrafe es a libro como: A) carburador es a motor; B) sonido es a radio; C) belleza es a estética; D) portafolio es a oficina; E) gato es a felino .( Guía de estudio examen de selección. División Ingeniería UAM, p. 17, ver respuesta al final). Por esta razón, hace años un grupo de académicos pudo acercarse al rector general y le informó lo que ya se sabía: que ese examen no sirve para identificar a los jóvenes que mejor pueden leer y escribir, capaces de hacer preguntas, plantear problemas, organizarse en grupo, investigar. Una prueba que prioritariamente admite a hombres, con buenos promedios, de escuelas privadas, padres profesionistas y buenos ingresos. En lugar de sólo negarse, el rector ofreció que el resultado del examen se combinaría con el promedio.