El sistema corrupto también operó hacia dentro. Los expedientes conformados por el equipo de investigación del gobierno de Javier Corral culminaron en juicios y órdenes de aprehensión contra más de 20 funcionarios ex duartistas, varios de los cuales siguen en prisión. No se beneficiaron sólo ellos, seguramente hubo mochadas hacia el propio gobernador, proveedores, prestadores de servicios, constructores, etcétera. Las licitaciones a modo, las asignaciones directas, los contratos a precios sobrevaluados, la entrega de obras construidas con materiales de pésima calidad, como la Ciudad Judicial, fueron comunes durante ese sexenio. La corrupción duartista fue una verdadera incubadora de empresas de los cuates, de los familiares, salvadora de amigos en quiebra, enriquecedora de empresas ya de por sí poderosas. Por miedo, por conveniencia o por ambos, muchos empresarios chihuahuenses optaron por el silencio, temeroso o vendido y, aunque en muchos otros había indignación, el sector como tal prefirió callarse.

La famosa “nómina secreta“ es otro aspecto del sistema duartista de corrupción que revelan las investigaciones del gobierno del estado. Incluía a los abogados sonorenses de Manlio Fabio Beltrones, que recibieron una paga del Palacio de Gobierno por ser delegados del PRI y a aparatos del partido como la CNC. Y sigue por connotados personajes de lo que se pensaba era la oposición y que han sido revelados por el propio gobierno del estado, como la alcaldesa panista de Chihuahua, Maru Campos y el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, entre otros.

Hasta la alta jerarquía católica habría sido beneficiada por el duartismo a través de generosos óbolos o donativos. A eso viene el revelador mensaje del Arzobispado con motivo de la detención de su amigo César Duarte, analizado muy certeramente por el padre Camilo Daniel. En él, los sacerdotes beneficiados por el duartismo piden farisaicamente que no haya revanchismo ni argucia política y demandan oraciones por el detenido en Miami, cuando nunca han alzado la voz, por ejemplo, contra los feminicidios.

Con los recursos públicos, César Duarte buscó reforzar su poder político y cooptar o silenciar al de sus opositores. Construyó su propio poder económico y se compró el apoyo de una parte de la clase empresarial. No desdeñó el poder simbólico, así como se consagró y consagró al estado al Sagrado Corazón, buscó que la alta jerarquía lo reforzara con su poder religioso, quería impunidad in eternum. Y para aumentar su poder simbólico ante los no muy creyentes, no tuvo empacho en consagrarse al divo Juan Gabriel.

La indignación y el hartazgo de la sociedad chihuahuense exigen que se presente a César Duarte ante los tribunales en México. Que se investigue a profundidad a quienes tuvieron que ver con la edificación y sostenimiento del sistema de corrupción y de impunidad o fueron sus múltiples beneficiarios. Exige también se le devuelva al pueblo de Chihuahua lo que le despojaron en bienes y servicios públicos para la atención a sus derechos fundamentales. El estado y el país entero saben que llegó el momento de la justicia.

* Investigador-docente de la UACJ