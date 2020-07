Julio Hernández, académico especialista en derecho penal, explicó que el criterio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público federal que no viola la ley,

“Emilio Lozoya puede ser beneficiado si colabora con las autoridades como lo ha prometido, incluso puede alcanzar la libertad, ya que las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en su contra son delitos que no ameritan la prisión preventiva oficiosa, el juzgador en este criterio de oportunidad podría dictarle la libertad provisional bajo fianza y que enfrente sus procesos penales sin pisar la cárcel.