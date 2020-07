De La Redacción

Si las indagatorias sobre la red de corrupción de Emilio Lozoya Austin llegan hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto, no las frenaré, aseguró a pregunta expresa el jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador. No lo puedo hacer , no soy tapadera de nadie , sostuvo, pero reiteró su rechazo a que sean juzgados los ex mandatarios de la República.

Resaltó que a partir de lo que dé a conocer Lozoya Austin –quien acordó con la FGR actuar como testigo colaborador–, se sabrá quienes son los implicados y hasta dónde llega la red de corrupción.

Además, el mandatario pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que, cuidando el debido proceso, transparente todo lo relacionado con el caso, para no caer en contradicciones, como se evidenció en su conferencia de prensa realizada en Manzanillo, Colima, ante las dudas sobre si el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, tras aterrizar en el aeropuerto, o en un hospital.

Cuando ya la FGR había anunciado del traslado del extraditado a un nosocomio, el mandatario afirmó notener reporte sobre el estado de salud de Lozoya. Sé que ya está en un reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy (ayer), me informó el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien está convocado a participar en el proceso .