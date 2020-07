Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 18 de julio de 2020, p. 7

En el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, es evidente que se requiere establecer un programa integral de atención primaria a la salud para los pueblos originarios, a fin de mejorar sus condiciones sanitarias y de alimentación, entre otros aspectos.

En entrevista con La Jornada, Bertha Dimas Huacuz, enlace del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con la Secretaría de Salud (Ssa), indicó que el organismo planteó a las autoridades sanitarias la urgencia de desplegar una intervención a nivel comunitario para evitar la propagación del Covid-19, pero también desplegar una estrategia mayor.

El tema se discutió, por ejemplo, hace una semana en una junta. Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, encabezó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el arranque de una iniciativa de acción comunitaria denominada Modelo de intervención primaria a la salud desde comunidades para la prevención de complicaciones por Covid-19, que busca mitigar el impacto de la pandemia en este sector.

Hasta el corte del 16 de julio, había 3 mil 392 casos positivos de Covid-19 en personas indígenas (hablantes de lenguas originarias) y 624 fallecimientos.