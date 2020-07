Los inconformes se colocaron a la orilla de la carretera con pancartas en las que exigían equipo de protección básico, pues el que han recibido no es suficiente. “Únete pueblo, no somos fifís, somos salud luchando por ti”, ya no queremos más muertos , no tenemos medicamentos, insumos ni material de curación , corearon.

Mientras ambos caminaban hacia la salida, un hombre no identificado, que no es trabajador de la salud, según aclaró Espinosa de los Santos, se dirigió al subsecretario y le dijo: La gente se está muriendo; visite los hospitales. Espero que no sea cómplice y venga a ocultar las muertes que están habiendo. No son cuatro, son bastantes más que mueren a diario; chéquelo .

Luego le preguntó: ¿Sabía usted que el personal de salud no tiene protección, que se están muriendo y enfermando también?

A la salida de López-Gatell del aeropuerto, se le acercó la dirigente y le entregó un documento explicándole las injustas condiciones en que laboran los profesionales de la salud en la entidad.

Espinosa de los Santos informó que López-Gattel le ofreció que se comunicaría con ella para platicar personalmente sobre la situación de la pandemia en Chiapas.

En este contexto, en su reporte diario, el subsecretario informó que hasta ayer se habían confirmado 5 mil 379 casos de Covid-19 y el deceso de 806 chiapanecos.