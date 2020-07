La vacuna contra el Covid-19 se ha constituido en una búsqueda codiciosa, como aquella mítica piedra filosofal, que presuntamente convertiría metales como el plomo en oro y, aún más, podía otorgarle eternidad a quien la poseyera. Sorprende que países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá acusen a Rusia de pretender robarles datos sobre la vacuna. ¿Qué no acaso deberían haberse constituido comités multinacionales, bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, para encontrar una vacuna que beneficiara a toda la humanidad y no sólo unos cuantos? ¿Será que las multinacionales de la salud, del país que sean, se encuentran cavilando sobre los grandes ingresos que obtendrán a partir de la ansiada vacuna? ¿A partir del jugoso negocio de la nueva piedra flosofal en cuyas manos está la salud, la enfermedad y la muerte? Tal parece que poco hemos aprendido de esta pandemia del sentido profundo de la humanidad.

A estos opositores no les parece que les llamen fifís, pero como siempre se manifiestan en automóvil ¿cómo denominarlos? ¿fufurufos, petimetres, catrines, lagartijos? No es difícil imaginar que para ellos sería natural seguir con fanatismo a quien llevara como consigna la siguiente: Por el bien de todos, primero los ricos . Y es natural porque como siempre miran nostálgicos al pasado, no se han dado cuenta de que sus ideas y demandas no tienen futuro.

José Antonio Montero

Sindicalistas de Telmex, en riesgo de contagio

Esta semana, el ya longevo secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, llevará a cabo una votación entre los más de 55 mil afiliados para armar la planilla verde, su planilla, donde busca su doceava relección para sumar 48 años consecutivos en el poder.

Sin importarle la aún delicada situación que priva en gran parte del país por la pandemia, y violando su propia legalidad estatutaria ya que prohíbe que los funcionarios sindicales de todo nivel favorezcan o hagan proselitismo por cualquier planilla hará que salgan del confinamiento miles de trabajadores exponiéndolos a contagiarse del Covid-19.

El nepotismo, la antidemocracia, el autoritarismo y las numerosas sanciones a los telefonistas que no comparten su visión neoliberal, continuarán de consumarse esta relección. La continuidad de Hernández Juárez amenaza con la pérdida de una de las conquistas más preciadas de los telefonistas, la pensión jubilatoria, al aceptarle a Telmex el canje de una parte de la misma por acciones, cuando los dueños han aplicado una política de estrangulamiento financiero y de vaciar de manera progresiva lo mejor de sus servicios.

La vida de los trabajadores no tiene precio. Las autoridades debieran suspender esta votación.

Alejandro González

Demanda que se recentralice al IMSS

No se a qué administración presidencial se le ocurrió (con obvios fines aviesos) si fue priísta o panista descentralizar el IMSS a los gobiernos estatales, con el pretexto de proporcionarles recursos económicos, fue con el obvio propósito y la mala leche de terminar privatizando los servicios públicos de salud y desmantelar el IMSS; ahora que Morena está en el poder debe llevar a cabo una política reversible. Morena tiene la palabra.

Rodolfo Ceballos San Miguel

Invitaciones

El odio de los odiadores

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión El odio de los odiadores, una actitud clasista-racista de la derecha, con el antropólogo argentino Carlos Prigollini. La cita es hoy a las 12 horas.

Sólo en vivo y suscríbete por YouTube Buzón Ciudadano.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristáin Teresa Moreno y José Salcido