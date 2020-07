En León, Guanajuato, el ayuntamiento de mayoría panista aprobó multar con 8 mil 688 pesos o arrestar por 36 horas a los ciudadanos que no usen cubrebocas. El acuerdo indica que es obligatorio usar la mascarilla en sitios públicos cerrados y abiertos, entre ellos tianguis, mercados, plazas públicas, centros comerciarles y transporte urbano.

La dependencia reportó que en el caso de los establecimientos clasificados como esenciales o no esenciales, además del primer apercibimiento, la norma contempla la aplicación de multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y en casos recurrentes arresto hasta por 36 horas.

Los gobiernos estatal de Yucatán, y municipal de León, Guanajuato, aprobaron multas hasta de 40 mil pesos y arresto de 36 horas para quienes no acaten las medidas de restricción social para combatir el coronavirus.

Cuando la policía detecte que algún ciudadano no cumple la medida, se le invitará a que lo use y, si no lo hace, será desalojado de los espacios públicos; más aún, si se resiste será arrestado.

La regidora del PRI Vanessa Monte de Oca Mayagoitia rechazó que los ciudadanos sean arrestados. Su postura sólo fue respaldada por su compañero priísta y por dos regidores de Morena.

La obligatoriedad del uso del cubrebocas no busca sancionar a la población, sino prevenir la propagación del coronavirus, sostuvo el alcalde panista Héctor López Santillana.

“Si somos capaces de ponernos un cubrebocas, en 60 días estaríamos resolviendo el tema de pandemia. Anunció que distribuirán cubrebocas entre la población.

La ciudad de León tiene un millón 800 mil personas y a la fecha tiene 6 mil 504 casos confirmados de Covid-19 y 364 defunciones.

En Guanajuato hay 15 mil 788 casos confirmados y 938 muertes por complicaciones por el Covid-19.