Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 18 de julio de 2020, p. 27

Zacatecas, Zac., La compañía japonesa Nagakura Engineering Works –manufacturera de autopartes– comenzó a despedir a decenas de obreros la madrugada del viernes, en represalia porque alrededor de 500 trabajadores pararon labores la semana pasada en demanda del reparto de utilidades.

Obreros del turno nocturno narraron que entre las 3:30 y las 5 horas –por instrucciones de directivos japoneses– César Ramos, administrador general, personal de recursos humanos y elementos de seguridad les notificaron los despidos; además, trataron de obligarlos a firmar sus cheques de liquidación. Ante la negativa, nos amarraron como puercos y nos sacaron de la empresa , acusaron.

Con esta acción, la empresa, encabezada por Naoya Shimura, Kazunori Kato y el mexicano César Ramos, rompieron el acuerdo firmado la semana pasada con los obreros de no despedir a ninguno de ellos por haber participado en la protesta en la cual demandaron el pago de utilidades.

Ayer reanudaron las protestas en la planta ubicada en el parque industrial Aeropuerto 1, del municipio de Calera de Víctor Rosales, y pidieron a la embajada de Japón en México que se revise la actuación de sus malos empresarios , y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que lo hagan las secretarías del Trabajo y la de Hacienda y Crédito Público.

Ante ello, más de 50 obreros pararon labores y bloquearon el acceso principal; la maquiladora cerró las puertas de la nave industrial y movilizó personal de seguridad para impedir que los 300 obreros del turno de día salieran a manifestarse. Encerrados, los trabajadores pararon labores como represalia.